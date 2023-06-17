影／男婚宴酒醉摸女性友人臉挨罵 竟兩度縱火自己也灼傷

南投縣黃姓男子昨天中午參加婚宴，酒後對同桌林姓女友人摸臉，林女不滿怒責後離開，黃覺得被罵相當丟臉，下午兩度到林女家門口縱火引發火警，幸好消防人員及時撲滅。黃男點燃汽油時身上多處燒燙傷，南投警分局循線，在名間鄉某診所逮捕還在呼呼大睡的黃男，今天依公共危險罪移送南投地檢署偵辦。

警方調查，黃姓男子（36歲）和林女認識4年多，昨天中午參加婚宴兩人同席。黃男酒喝多了，對林女摸臉、彈臉，自認為開玩笑，林女制止無效相當生氣，痛罵黃男後憤而離席。

黃男覺得在婚宴場合被罵相當沒面子，昨天下午4點竟帶著汽油和賴姓友人到林女住處門口潑灑引燃，黃男當場拍照，還將照片上傳社群平台，並將餘火撲滅離開。縱火當時，林女家中無人。

沒想到，1小時候，黃男又到林女住處潑汽油縱火，這次引發火警。林女接獲友人通知，得知家中失火報案，幸好消防人員及時趕到撲滅，並無太大損失。

南投警分局獲報後，從社群網站和路口監視器，查出是黃姓男子縱火，並追蹤黃男行蹤動線。黃男縱火時，因為汽油瞬間爆燃，他閃避不及，全身多處燒燙傷，自行到名間鄉某診所治療，但因為不勝酒力睡著，南投警分局循線追到診所，看到倒在長椅上呼呼大睡的黃男，將他戒護到南投醫院治療後，再帶回偵訊。今天依公共危險罪移送南投地檢署偵辦。