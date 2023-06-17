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墾丁「鹿衝」車禍逐年升 人鹿雙亡路段率先架設軟圍籬

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

墾丁國家公園野放梅花鹿已繁衍至近2000隻，在人口密集區周邊地區的族群，突然奔跑穿越道路造成的車禍，近年有增加趨勢，其中，社頂通往大街的公園路，5月底發生機車騎士撞上人鹿雙亡案件，同路段事後又傳出兩件梅花鹿險撞車輛意外，地方人憂心不已；墾管處緊急加裝路燈外，近日將在公園路熱區路段左側架設長370公尺的軟圍籬。

因應墾丁梅花鹿突然奔跑穿越馬路造成的「鹿衝」車禍，墾管處在墾丁社頂、龍磐公園和恆春龍鑾潭等出沒熱區路段，設有大型交通警示告示、提醒汽車、駕駛人行經該路段注意減速，但每年仍發生多起車禍，墾管處6年前加保梅花鹿「鹿衝」造成的傷亡和財損意外險，前3年受理案件約3至5件，近2年增至近10件，多在台26線墾丁段和通往社頂部落的公園路。

「暗夜突然衝出，駕駛人根本防不勝防，近來頻率變高，怎不讓人憂心」，墾丁里長劉琴鳴說，墾丁社頂部落通往墾丁大街的公園路，也是遊客到墾丁國家森林公園和社頂自然公園的要道，5月底發生機車騎士凌晨撞上人鹿雙亡後，又有兩起差點撞上，居民莫不擔心會是下個倒楣鬼，墾管處在適當路段架設阻隔梅花鹿穿越的圍籬，應持續檢討並調整，給用路人一條安全的路，

墾管處說，野生梅花鹿怕人，多在夜間移動覓食，社頂周邊屬高密度棲息地區，較多出沒的公園路原來沒有路燈，本月初已緊急加裝3座路燈，上周會勘後，選在370公尺長的直線段道路左側，搭配既有綠籬，架設不會造成傷害軟性材質圍籬，阻隔穿越馬路，半個月就能完工，也將持續觀察效果。前屏科大野生動物保育研究所長裴家騏建議，金門導入架設路邊的折射鏡，透過影像折射原理，讓梅花鹿不敢靠近馬路，是物理性防制方法之一。

墾管處將在墾丁社頂至大街的公園路左側路邊設370公尺長的軟圍籬，避免「鹿衝」事件發生。記者潘欣中／攝影
墾管處將在墾丁社頂至大街的公園路左側路邊設370公尺長的軟圍籬，避免「鹿衝」事件發生。記者潘欣中／攝影

梅花鹿 墾丁 墾管處

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