墾丁「鹿衝」車禍逐年升 人鹿雙亡路段率先架設軟圍籬

墾丁國家公園野放梅花鹿已繁衍至近2000隻，在人口密集區周邊地區的族群，突然奔跑穿越道路造成的車禍，近年有增加趨勢，其中，社頂通往大街的公園路，5月底發生機車騎士撞上人鹿雙亡案件，同路段事後又傳出兩件梅花鹿險撞車輛意外，地方人憂心不已；墾管處緊急加裝路燈外，近日將在公園路熱區路段左側架設長370公尺的軟圍籬。

因應墾丁梅花鹿突然奔跑穿越馬路造成的「鹿衝」車禍，墾管處在墾丁社頂、龍磐公園和恆春龍鑾潭等出沒熱區路段，設有大型交通警示告示、提醒汽車、駕駛人行經該路段注意減速，但每年仍發生多起車禍，墾管處6年前加保梅花鹿「鹿衝」造成的傷亡和財損意外險，前3年受理案件約3至5件，近2年增至近10件，多在台26線墾丁段和通往社頂部落的公園路。

「暗夜突然衝出，駕駛人根本防不勝防，近來頻率變高，怎不讓人憂心」，墾丁里長劉琴鳴說，墾丁社頂部落通往墾丁大街的公園路，也是遊客到墾丁國家森林公園和社頂自然公園的要道，5月底發生機車騎士凌晨撞上人鹿雙亡後，又有兩起差點撞上，居民莫不擔心會是下個倒楣鬼，墾管處在適當路段架設阻隔梅花鹿穿越的圍籬，應持續檢討並調整，給用路人一條安全的路，