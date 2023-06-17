喜宴口角面子掛不住 男子縱火遭法辦

黃男參加喜宴時和友人林女發生口角，覺得被羞辱面子掛不住，昨天下午夥同賴姓友人一起前往林女住處縱火，所幸被消防人員撲滅，南投警方今天在名間鄉一間診所將黃男逮捕到案。

南投縣警察局今天發布新聞指出，26歲黃男昨天中午參加一場婚宴，與同桌林女開玩笑卻發生口角，林女當場翻臉憤而離席，事後黃男認為被羞辱面子掛不住，起意報復對方。

警方指出，黃男昨天下午夥同賴姓友人前往林女住處，在住處鐵門及前方空地潑灑汽油後點燃，拍下照片張貼網路上後將火撲滅離開現場，1個小時後又回到林女住處縱火。

林女經友人告知住處遭人縱火趕緊打119報案請求協助，消防隊員到場後將火勢撲滅，另通知警方處理。南投縣警局南投分局員警到場後，循線查出黃男涉嫌重大，展開緝捕工作。

員警在名間鄉一間診所找到身上有多處燒燙傷的黃男，黃男被轉送到至衛福部立南投醫院治療，隨後帶回製作筆錄，全案訊後公共危險罪移送南投地檢署偵辦。