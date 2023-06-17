專擄賽鴿恐嚇飼主 北市警逮9人送辦

陳姓男子曾做過假交友詐騙集團，因警方強力掃蕩詐騙，改與黃男合作轉職當擄鴿集團，派員到山區等處捕抓訓練期間鴿子，恐嚇飼主不給錢就凌虐鴿子。警方逮捕陳男等9人送辦。

台北市警察局刑警大隊今天召開記者會，偵二隊長施純興說，日前接獲情資，中南部有擄鴿集團，經查以35歲陳姓男子為首的犯罪組織涉嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，陳姓男子為台南地方角頭，曾做過假交友詐騙集團，因警方強力掃蕩詐騙，認為風險高，透過有賽鴿經驗的黃姓男子，決定合作專職做擄鴿集團。

警方說，陳姓男子把詐騙集團系統運用到擄鴿集團，由黃姓男子等人前往比賽鴿子飛行路線，包含山區及河床等處架網捕鴿，且專挑訓練期間犯案，後續派人恐嚇飼主，要求每隻鴿子要支付新台幣5000元至2萬元贖金。

警方查出，陳姓男子等人恐嚇飼主，不付款就剪斷鴿腳、拔掉羽翅等凌虐行為，陳男旗下擄鴿集團分工細膩，把成員分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、收簿手、提款車手等，成員分散全台各地。

北市刑大掌握情資，與雲林縣警察局刑警大隊等單位組專案小組派員赴相關地點埋伏蒐證，從3月起至6月間陸續在苗栗縣等中南部地區逮捕陳姓男子等9人到案，並查獲安非他命、被害鴿子照片等物。

警方表示，陳姓男子等人從民國110年起犯案至今，今年6月間循線逮人時發現共35名飼主受害，不法獲利達百萬元以上，研判被害人數應有近百人。

警詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌把陳姓男子等9人移送苗栗地檢署偵辦。北市刑大呼籲，曾被恐嚇的被害人可出面指認，後續會持續擴大偵辦。