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影／全國幼童公費採檢 新北市府：中央不做新北做
新北市疑似餵藥案持續延燒，汐止幼童也驗出微量安眠藥反應，引起許多家長恐慌，新北市今舉行記者會宣布，不僅在新北的幼兒公費採檢，若有外縣市路過新北的家長，也可撥電話一對一安排諮詢後，安排公費採檢，讓有疑慮的家長可以安心。
新北市副市長劉和然、教育局長張明文、衛生局長陳潤秋等人今天一起對外說明，劉和然表示，6月5日就入園採檢，從6月3日成立1家專責醫院，到6月9日擴大為4個，昨天又增加到8個專責醫院，原本新北市曾與司法機關討論是否需全員檢驗，但是司法機關認為沒有必要，至於衛福部原本宣布全台幼童都擴大尿檢，但不到4小時即以新聞稿誤植為由，改稱僅限定新北市所有幼兒園幼兒，因為新北市的篩檢是不收費，其他縣市的家長若有擔心，只要到新北拿健保卡，打電話諮詢安排後，一樣可以公費採檢，費用由新北市政府支出。
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