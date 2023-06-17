73歲獨居翁提水救火力竭倒下燒成焦屍 三峽古厝燒了一夜

新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝起火，警消今天清晨獲報殘火處理，發現大門邊有具仰躺焦屍，警方確認為獨居的73歲吳姓屋主，因現場屋內陳設已被大火燒光，初步無法判斷起火點，經檢視屋內雲端監視器畫面，疑為雜物間竄火，第一時間吳翁提水試圖救火不成命喪火窟。至於起火原因仍待火調人員調查釐清。

據了解，死者吳姓老翁（73歲）有失智症病狀，他獨居在新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝內。昨天晚上10時許，屋內雜物間先竄出火煙，吳姓老翁驚見來回提水試圖滅火不成，最後疑因吸入過多濃煙而遭火吞噬，命喪火窟。

今天清晨6時許，民眾從遠處看見古厝仍竄出大量濃煙，趕緊打電話向新北市消防局求援。新北市消防局獲報出動警消31人、各式搶救車輛9輛趕抵灌救，現場火勢已經熄滅，警消入內殘火處理，發現吳翁全身焦黑，臉部朝上仰躺在客廳大門左側。

警消勘驗現場，古厝大門進去是客廳，左右兩側各有一間臥室，左邊臥室往內走去是雜物間及廚房，現場客廳、臥室、雜物間都已被火燒光，無法判斷何處碳化嚴重及研判起火點在何處，初估燃燒面積約10坪左右。

今天上午約9時許，警方循線通知死者胞弟、兩個兒子到場指認，並檢視死者兒子於屋內所設的雲端監視器畫面，確認昨晚10時43分左右，火煙先從雜物間竄出，死者吳翁發現來回提水試圖滅火不成，最後疑因吸入過多濃煙遭火吞噬，命喪火窟。