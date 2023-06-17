雨水多...電氣火災及觸電頻仍 台南消防局：十大自我檢視

上月底台南歸仁區發生一起鐵皮建築物電器行火災，經搶救後火勢順利撲滅，台南市消防局指出，近來降雨霏霏，降雨期間經常發生電氣火災或不慎觸、漏電情形，大多與雨水滲入或潮濕造成絕緣失效有關，並提供民眾10大措施自我檢視、防範。

消防局救災救護指揮中心受理報案：「我這邊是歸仁區中山10街OO號，發現電器行倉庫有濃煙竄出，伴隨著臭味，裡面沒有人等語」。消防局受理後，陸續派遣8個消防分隊前往滅火搶救，消防人車到達時，鐵皮建築物竄出大量黑色濃煙，且濃煙正往鄰近建築物蔓延。經過一段時間搶救，火勢順利撲滅，並未延燒鄰屋。

消防局調查，在降雨（梅雨、颱風）期間的電氣火災，部分與建築物的防水性有關。尤其鐵皮、木造等老舊建築物，因其結構氣密防水性較差，且屋內配線經常會有貫穿牆壁或屋頂情形，在降雨期間雨水就有可能經由貫穿部縫隙或建築物漏水處流入電源線，造成電源線異電極間導通電流，因而短路或經長時間累積濕氣、毛屑及灰塵等造成積汙導電情況，進而引燃電源線塑膠被覆或電氣產品塑膠配件，擴大燃燒釀成火災。

消防局建議：

1、建築物興建及使用管理請遵守建築技術規則，不可興建違章建築或合法建築物未依法令再自行擴大興建或2次施工，確保建築物的安全及氣密性。

2、屋內配線請遵守電工法規，委託合格水電師傅施工，電源線確實裝設於PVC管內保護，注意氣密防水性，避免因滲水造成電源線異極間導通電流。

3、住家或廠房內配電箱及內部的斷路器應定時檢修，避免因長時間累積濕氣或滲（漏）水情況，造成短路致災情況。

4、電氣設施設備鄰近周圍，請勿堆積大量易燃可燃物，防範當電氣設施發生故障時，受其電氣火花所引燃，造成擴大燃燒。

5、遵守｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕汙損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則。

6、降雨期間或手部潮濕，請勿接觸電氣(器)設施，防止觸電災害。

7、潮濕處電氣(器)設施，請設置漏電斷路器，防止漏電造成觸電災害。

8、發現電源線或電器產品絕緣破壞或老舊時，請聯繫專業水電人員進行檢修，防範電氣火災及觸電災害。

9、非專業消防人員，發現觸電災害現場請勿貿然靠近以免觸電，應經由專業人員確實斷電後，才可靠近。