「小孩被膠帶貼牆上」新竹私幼爆不當對待 幼童慘被膠帶貼嘴綑手

新竹市1間私立幼兒園爆發不當對待事件，教保人員被裁罰6萬元，有家長曝光與園方的私訊對話內容。圖／取自市議員劉崇顯臉書

新竹市1間私立幼兒園爆發不當對待事件，有家長上網發文披露，孩子遭膠帶貼嘴巴、綑手，甚至有小孩被膠帶貼在牆壁上，被彈嘴巴等，造成孩子心靈創傷，「聽到要上課就哭鬧」。新竹市政府教育處獲報查證屬實，裁處2名教保人員、楊姓負責人各6萬元，其中陳姓教保員經委員會認定1年不得進用擔任教保工作。

該名家長在臉書社團發文表示，自己的孩子遭不當對待並非個案，強調家長百分百信任幼兒園，園方向來也以品德為教學理念，未料卻是出現離譜的不當對待情形。

該名家長也具體指出不當對待情節，包括全班孩子被膠帶貼嘴巴、2個孩子手著手再被用膠帶綑綁，甚至有2名孩子直接被用4條膠帶貼在牆壁上，還有孩子遭到老師彈嘴巴、甚至拿著剪刀對著小孩胸口等情形。

「雖然教育部公文已經出爐，但對於家長和孩童來說心靈創傷難以撫平。」家長轉述，在事件還沒爆發之前，孩子一聽到要上課就是一陣哭鬧，高喊「不要上課」，最後甚至是把自己關在衣櫥裡不肯出來，連手指、腳趾的指甲摳到見血還是要摳。

新竹市議員劉崇顯關注這起事件，並在臉書貼出新竹市府的裁處說明公文，還曝光一張家長跟幼兒園園方的私訊對話，家長在私訊內容提及自己心很痛，認為能接受打手、打屁股獲剝奪遊戲時間，但不能接受彈嘴巴，園方人員居然回應「如果彈老師的嘴巴能讓你消氣，那你就來彈吧！」

劉崇顯說，從竹市府公文可看到已就相關法規裁罰6萬元、公告姓名與機構名稱，但他認為這種程度的處置難符合家長期待；園所負責人也是不當管教行為人，兼任教保人員的違規人行為要一併處置，也要稽查是否超收、教師是否有執照等展現積極態度。

新竹市府教育處指出，此不當對待事件發生在半年前，當下接獲通報，立即調閱查看監視器畫面、詳實訪談孩童、審閱相關資料，即由調查小組全面檢視調查，後經委員會依情節輕重認定處分，該園張姓及陳姓教保人員及楊姓負責人分別各處6萬元罰鍰外，其中陳姓教保員經委員會認定1年不得進用擔任教保工作。

「發生相關兒虐案件絕不寬待，立即調查、立即處置。」教育處指出，調查過程中，親自致電家長詢問輔導意願，也評估安排孩童後續的心理輔導與教育建議，並強調不當管教的教保人員是個案，也受到相當的處分，請外界仍然給予新竹市其他多數的優秀教保人員肯定和支持。

教育處也說，市府致力於維護幼兒權益，以高標準嚴格認定和加重處罰違法人員及幼兒園，今年5月19日和5月20日針對正向管教相關法規和管教措施舉辦教保服務機構主管和種子教師的研習和宣導，防止類似事件再次發生，也提醒家長若有發現請第一時間通報市府，共同守護孩子的健康成長。