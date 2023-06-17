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桃園楊梅驚見男子陳屍陸橋下 頭部有彈孔 現場留有槍枝
桃園市楊梅區梅獅路一段與新農街209巷62弄口，今上午5時49分許，有民眾發現有名年約40歲的男子趴臥在地已明顯死亡，警方發現男子頭部太陽穴有一彈孔，現場留有一把手槍，初查無明顯外力介入，對於男子身分及詳細死因，尚待調查釐清中。
楊梅警分局表示，今接獲路過運動民眾報案，抵達現場發現男子呈趴姿，男子身著衣物完整不過頭部太陽穴有一彈孔，僅留有一把手槍，未遺留其餘物品。
目前已由鑑識小隊會同桃園市政府警察局鑑識中心人員前往採證，初查無明顯外力介入，對於男子身分及詳細死因，尚待調查釐清中。
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