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桃園楊梅驚見男子陳屍陸橋下 頭部有彈孔 現場留有槍枝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市楊梅區梅獅路一段與新農街209巷62弄口，今上午5時49分許，有民眾發現有名年約40歲的男子趴臥在地已明顯死亡，警方發現男子頭部太陽穴有一彈孔，現場留有一把手槍，初查無明顯外力介入，對於男子身分及詳細死因，尚待調查釐清中。

楊梅警分局表示，今接獲路過運動民眾報案，抵達現場發現男子呈趴姿，男子身著衣物完整不過頭部太陽穴有一彈孔，僅留有一把手槍，未遺留其餘物品。

目前已由鑑識小隊會同桃園市政府警察局鑑識中心人員前往採證，初查無明顯外力介入，對於男子身分及詳細死因，尚待調查釐清中。

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桃園楊梅陸橋下，有名頭部有彈孔男子趴臥在地已明顯死亡，警介入調查。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅陸橋下，有名頭部有彈孔男子趴臥在地已明顯死亡，警介入調查。記者翁唯真／翻攝

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