高雄量販店公廁驚見男屍 坐馬桶、頭垂地亡警釐清身分

高雄市三民區大順二路一家連鎖量販店今早營業，員工進入3樓男廁打掃時，見其中一處門有人，敲門無反應，將門打開後，男子坐在馬桶上，頭垂地、突然倒下，嚇得趕緊報案；警方獲報趕抵，發現男子已無氣息，勘驗現場無打鬥痕跡、無他殺之嫌，由於死者身上無證件，正釐清身分中。

警方調查，今天上午近8時許，量販店的員工在3樓公廁的男廁打掃時，發現其中一間門打不開，但裡面有人，敲門後，未見對方回應，員工將門打開後，一名身材胖碩的男子坐在馬桶上，門一開，男子順勢往前傾倒臥地上。

員工嚇得尖叫，隨後報警；警方趕抵現場查看，發現男子已早無氣息，研判當時男子正在上廁所，警方到場拉封鎖線，119到場評估已明顯死亡、未送醫。

警方鑑識人員採證，發現現場無打鬥痕跡，初步檢視死者身上無外傷，無他殺之嫌，正進一步調閱監視器釐清案情，並採集死者指紋釐清身分。

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