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影／台南轎車引擎起火 婦人嚇壞：行動不便先生還在裡面

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓婦人前天傍晚駕車，經台南東區中華東路一段與小東路口聞到一陣陣燒焦味，將車停靠路邊查看，引擎突然冒煙起火，行動不便的丈夫受困後車座內，她向路過騎士呼救，台南市警一分局員警顏威在附近交通疏導，見狀向加油站借用滅火器滅火，讓蔡婦與熱心民眾協助丈夫救出。

蔡婦表示，該車輛閒置已久，當天剛好要南下高雄，才會開車上路。未料，車子行駛途中可能因零件老舊、引擎溫度過高，才會起火自燃，幸遇員警及時持滅火器搶救滅火，才未釀成憾事。對員警英勇救火，她再三致謝。

警方調查，15日傍晚5時45分許，蔡婦駕車行經東區中華東路一段至小東路口時，突然聞到車上發出一陣陣的燒焦味，她直覺不對勁，立即將車子停至路邊停車格，準備下車察看時，轎車引擎竟然冒煙起火，她頓時間受到驚嚇不知所措，尤其，車上後座載有行動不便的丈夫仍受困車內，無法動彈，情況十分危急，她只好向過路的機車騎士呼救。

市警一分局莊敬所警員顏威，當時正在路口執行交通疏導崗勤務，一聽到民眾急促的呼救聲，便立刻向一旁的加油站借取滅火器，迅速奔向起火點，並呼叫勤務中心加派人手支援。他打開滅火器朝起火轎車噴灑，即時撲滅熊熊烈火。

同時，在熱心民眾協助下，蔡婦等人順利將丈夫搬移至車外，顏見現場轎車火勢雖已撲滅，但引擎仍冒出陣陣濃煙，擔心火勢恐死灰復燃，通報119，經消防人員到場勘查，確保安全。

莊敬所巡佐邵立言、警員朱晉廷獲報後也趕往現場管制交通，並協助引導車流提前避開現場，所幸夫婦兩人驚險脫困僅受輕微嗆傷，經救護人員檢視身體無礙後，表示無需送醫救護。

台南市警一分局員警顏威在附近交通疏導，聽到蔡婦呼救，向加油站借用滅火器奔向起火轎車滅火，讓蔡婦與熱心民眾協助丈夫救出。圖／讀者提供
台南市警一分局員警顏威在附近交通疏導，聽到蔡婦呼救，向加油站借用滅火器奔向起火轎車滅火，讓蔡婦與熱心民眾協助丈夫救出。圖／讀者提供

丈夫 加油站 台南

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