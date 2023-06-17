汐止驚傳離婚夫妻雙雙墜落身亡 疑爭執賭氣釀悲劇

新北市汐止區秀山路今天清晨驚傳離婚夫妻雙雙墜落身亡意外，死者張姓男子與前妻鄭女二人被發現時，身體多處骨折，當場死亡。確實事發原因警方已封鎖現場調查釐清中。

汐止警方今天清晨獲報，汐止區秀山路一社區驚傳墜樓意外，與消防人員到場時，發現張姓男子（23歲）與前妻鄭女（30歲）二人雙雙倒臥在地，疑從高處墜落，身體多處骨折，當場死亡。

據了解，二人新婚後搬來該處才1年多，但不久前才辦理離婚，房屋所有權是登記在女方名下，雙方婚後為了財產分配已多次起爭執，二人個性都十分衝動，疑似爭吵後賭氣釀成悲劇。警方已封鎖現場調查確實事發原因中。

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