詐騙氾濫外籍移工也易成肥羊 竹市警前進工廠宣導反詐
詐騙案件層出不窮，不只台灣人會受騙，在台灣工作的外籍移工也可能因網路購物受騙，或成為被不法使用的人頭帳戶。新竹市警察局第三分局轄內有多家傳統產業工廠，近日挺進廠區宣導，還貼心以多國語言傳遞防詐騙觀念，希望外籍移工不要輕易受騙，讓辛苦來台工作賺的錢都泡湯。
新竹市警察局第三分局轄區涵蓋香山區，香山區境內有多家傳統製造業的大型工廠，包括華夏玻璃、台灣玻璃等大廠還有各類中、小型工廠，由於勞力需求密集，因此當地聘雇了許多外籍移工，以泰國籍、菲律賓籍、印尼籍、越南籍等東南亞國家為主。
警方觀察，外籍移工來台工作幾年後便會返國，加上在台期間都有申辦金融機構帳戶，容易成為詐騙集團所覬覦的對象，趁移工等返國前以收購或詐騙等方式取得金融帳戶作為詐騙匯款的犯罪工具，導致許多外籍移工返國後卻成為人頭帳戶而涉案。
不僅如此，也有不少外籍移工因為網路購物，或是為了能賺取更多額外的收入，遭詐騙集團盯上以「假網拍」、「假投資」、「假求職」等詐騙手法，騙取多年來辛苦工作的血汗錢。
新竹市警察局第三分局近日結合新竹市政府勞工處、內政部移民署新竹市專勤隊、市警局外事科等單位，前進華夏玻璃廠區舉辦「防制人口販運、反詐、識詐」犯罪預防宣導活動，向上百名外籍移工宣導，提醒切勿成為犯罪集團的一分子或幫助犯，更不要因為隨意相信網路上各類不實的訊息而遭詐騙受害。
第三分局分局長林炎巨說，「反詐、識詐無國界」，國內詐騙案件手法層出不窮，民眾遭詐騙的款項也一直未能降低，無論是哪一國人都可能受害，提醒每一個人把握住3C原則，calm（冷靜）、check（查證）、call(求助），遇有疑似詐騙訊息務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再至警察機關或撥打165反詐騙專線請求協助。
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