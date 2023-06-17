快訊

普亭證實首批核武已運抵白俄 布林肯：尚無理由調整核狀態

三峽磚造古厝竄火煙 警消馳援驚見1焦屍燒至無法辨性別

國1貨櫃車衝外側邊坡 新竹路段回堵6公里釀「紫爆」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

國道1號南下新竹系統出口今天早上6點多發生車禍，1輛貨櫃車疑似操作不當突然衝上外側邊坡，因為正逢上班尖峰時段，造成後方嚴重回堵達6公里，路段走走停停，車速僅16公里「紫爆」；警方說，司機脫困後無明顯外傷，目前已派拖吊車調離貨櫃車，積極排除中。

該起車禍發生在國道1號南下約99.1公里近新竹系統交流道出口匝道處。國道2隊警方今天早上6時57分獲報大貨車衝出外側邊坡交通事故立刻派員前往。

貨櫃車衝上外側邊坡，車輛毀損擋風玻璃碎裂，警方初步研判該大貨車疑因操作不當失控往右偏駛，先擦撞標誌牌面後衝出外側邊坡肇事，大貨車司機意識清楚，無明顯外傷，由救護車載至新竹馬偕醫院檢查。

新竹市消防局指出，在6點59分接到有大貨車衝上邊坡駕駛受困的報案，派出埔頂消防分隊到場救援，人車在7點10分抵達現場；貨櫃車因為車輛傾斜，駕駛無法下車，消防人員利用架梯協助下車，司機自行下車脫困，意識清楚、手腳有擦傷，由救護車載送往醫院檢查。

國道警方說，由於貨櫃車車體龐大，目前還在拖吊排除中，請用路人多加注意，貨櫃車駕駛人經檢測無酒精反應。

國道警方也呼籲駕駛人駕車行駛高速公路，應注意車前狀況、勿疲勞駕駛，若有身體不適或是服用藥物導致精神疲憊勿勉強上路，疲勞時請就近下交流道或至服務區內休息。

國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，造成後方回堵。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，造成後方回堵。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，造成後方回堵。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，造成後方回堵。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，吊車到場排除中。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，吊車到場排除中。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，造成後方回堵。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，造成後方回堵。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，警消協助救援。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，警消協助救援。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，警消協助救援。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹交流道今天早上有貨櫃車衝上外側邊坡，警消協助救援。記者張裕珍／翻攝

國道 新竹 意識

延伸閱讀

國1南向新竹系統出口處大貨車衝邊坡 回堵5公里

國3竹山段轎車肇事火燒車 被撞翻大貨車司機酒駕GG了

又是內輪差 17噸大貨車右轉 婦騎UBIKE遭卡右輪下

國1彰化路段4貨車追撞...1人送醫無呼吸心跳 車流回堵7公里

相關新聞

國1南向新竹系統出口處大貨車衝邊坡 回堵5公里

今天上午8時8分國道1號南向新竹系統出口處，發生大貨車衝邊坡事故，該起事故造成回堵5公里，高速公路局說，請用路人提前避開...

清晨火噬三峽磚造古厝 失智屋主沒逃出成焦屍

新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝，今天清晨6時許竄出大量火煙，警消獲報派員趕抵火勢已自行熄滅，經殘火處理發現客廳有...

國1貨櫃車衝外側邊坡 新竹路段回堵6公里釀「紫爆」

國道1號南下新竹系統出口今天早上6點多發生車禍，1輛貨櫃車疑似操作不當突然衝上外側邊坡，因為正逢上班尖峰時段，造成後方嚴...

台南傳醫院非法托嬰傳施虐 男娃多處瘀青

台南市一家婦產科醫院附設非法托嬰中心，傳出有未滿1歲男嬰疑長期遭保母強灌餵食，在哭鬧時遭毆打致身體出現多處瘀青，家人發現...

板橋飲料店氣爆 4人送醫

新北市板橋區中正路一間連鎖飲料店昨天發生氣爆意外，謝姓瓦斯工人更換瓦斯桶管線時，不慎漏氣造成氣爆，店內飲料紙杯等物品，因...

新莊塔寮坑溪飄臭 集團偷排廢液

新北新莊區塔寮坑溪今年2月起飄異味，新北環境稽查重案組鎖定跟監後破獲犯罪集團，檢警帶回蔡姓主嫌等多人，扣押犯罪機具2輛及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦