國1貨櫃車衝外側邊坡 新竹路段回堵6公里釀「紫爆」

國道1號南下新竹系統出口今天早上6點多發生車禍，1輛貨櫃車疑似操作不當突然衝上外側邊坡，因為正逢上班尖峰時段，造成後方嚴重回堵達6公里，路段走走停停，車速僅16公里「紫爆」；警方說，司機脫困後無明顯外傷，目前已派拖吊車調離貨櫃車，積極排除中。

該起車禍發生在國道1號南下約99.1公里近新竹系統交流道出口匝道處。國道2隊警方今天早上6時57分獲報大貨車衝出外側邊坡交通事故立刻派員前往。

貨櫃車衝上外側邊坡，車輛毀損擋風玻璃碎裂，警方初步研判該大貨車疑因操作不當失控往右偏駛，先擦撞標誌牌面後衝出外側邊坡肇事，大貨車司機意識清楚，無明顯外傷，由救護車載至新竹馬偕醫院檢查。

新竹市消防局指出，在6點59分接到有大貨車衝上邊坡駕駛受困的報案，派出埔頂消防分隊到場救援，人車在7點10分抵達現場；貨櫃車因為車輛傾斜，駕駛無法下車，消防人員利用架梯協助下車，司機自行下車脫困，意識清楚、手腳有擦傷，由救護車載送往醫院檢查。

國道警方說，由於貨櫃車車體龐大，目前還在拖吊排除中，請用路人多加注意，貨櫃車駕駛人經檢測無酒精反應。