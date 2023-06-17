國1貨櫃車衝外側邊坡 新竹路段回堵6公里釀「紫爆」
國道1號南下新竹系統出口今天早上6點多發生車禍，1輛貨櫃車疑似操作不當突然衝上外側邊坡，因為正逢上班尖峰時段，造成後方嚴重回堵達6公里，路段走走停停，車速僅16公里「紫爆」；警方說，司機脫困後無明顯外傷，目前已派拖吊車調離貨櫃車，積極排除中。
該起車禍發生在國道1號南下約99.1公里近新竹系統交流道出口匝道處。國道2隊警方今天早上6時57分獲報大貨車衝出外側邊坡交通事故立刻派員前往。
貨櫃車衝上外側邊坡，車輛毀損擋風玻璃碎裂，警方初步研判該大貨車疑因操作不當失控往右偏駛，先擦撞標誌牌面後衝出外側邊坡肇事，大貨車司機意識清楚，無明顯外傷，由救護車載至新竹馬偕醫院檢查。
新竹市消防局指出，在6點59分接到有大貨車衝上邊坡駕駛受困的報案，派出埔頂消防分隊到場救援，人車在7點10分抵達現場；貨櫃車因為車輛傾斜，駕駛無法下車，消防人員利用架梯協助下車，司機自行下車脫困，意識清楚、手腳有擦傷，由救護車載送往醫院檢查。
國道警方說，由於貨櫃車車體龐大，目前還在拖吊排除中，請用路人多加注意，貨櫃車駕駛人經檢測無酒精反應。
國道警方也呼籲駕駛人駕車行駛高速公路，應注意車前狀況、勿疲勞駕駛，若有身體不適或是服用藥物導致精神疲憊勿勉強上路，疲勞時請就近下交流道或至服務區內休息。
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