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三峽磚造古厝竄火煙 警消馳援驚見1焦屍燒至無法辨性別

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清晨火噬三峽磚造古厝 失智屋主沒逃出成焦屍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

三峽古厝起火警消前往灌救，屋主逃生不及燒成焦屍，家屬到場指認。記者曾伯愷／翻攝
三峽古厝起火警消前往灌救，屋主逃生不及燒成焦屍，家屬到場指認。記者曾伯愷／翻攝

新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝，今天清晨6時許竄出大量火煙，警消獲報趕抵火勢已經熄滅，經入內殘火處理，發現古厝客廳門邊有具捲曲焦屍，沒法辨識其性別身分，稍早警方確認死者為73歲吳姓屋主，他獨居有失智症病況，研判是第一時間逃生不及被火吞噬，警方已連繫死者家屬到場指認，釐清相關疑點。

據了解，死者吳姓老翁（73歲）有失智症病狀，他獨居在新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝內。今天清晨6時許，民眾從遠處看見古厝竄出大量濃煙，趕緊打電話向新北市消防局求援。

新北市消防局獲報出動警消31人、各式搶救車輛9輛趕抵灌救，現場火勢已經熄滅，警消入內殘火處理，發現客廳大門旁有具捲曲難以辨識性別焦屍，屋內客廳、臥室全部燒毀，初估燃燒面積約10坪左右。

經警調查確認死者為73歲吳姓老翁，現場沒有外力介入痕跡，排除有他殺嫌疑，稍早警方已聯繫死者胞弟、兩個兒子趕抵現場指認，並釐清相關疑點，至於起火原因，有待火調人員調查釐清。

三峽古厝起火警消前往灌救，屋主逃生不及燒成焦屍，家屬到場指認。記者曾伯愷／翻攝
三峽古厝起火警消前往灌救，屋主逃生不及燒成焦屍，家屬到場指認。記者曾伯愷／翻攝

三峽古厝起火警消前往灌救，屋主逃生不及燒成焦屍，家屬到場指認。記者曾伯愷／翻攝
三峽古厝起火警消前往灌救，屋主逃生不及燒成焦屍，家屬到場指認。記者曾伯愷／翻攝

三峽古厝起火警消前往灌救，屋主逃生不及燒成焦屍，家屬到場指認。記者曾伯愷／翻攝
三峽古厝起火警消前往灌救，屋主逃生不及燒成焦屍，家屬到場指認。記者曾伯愷／翻攝

新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝起火，警消殘火處理發現一具焦屍，目前警方正在查證死者身分。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝起火，警消殘火處理發現一具焦屍，目前警方正在查證死者身分。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝起火，警消殘火處理發現一具焦屍，目前警方正在查證死者身分。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝起火，警消殘火處理發現一具焦屍，目前警方正在查證死者身分。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝起火，警消殘火處理發現一具焦屍，目前警方正在查證死者身分。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝起火，警消殘火處理發現一具焦屍，目前警方正在查證死者身分。記者曾伯愷／翻攝

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