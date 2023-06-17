新莊塔寮坑溪飄臭 集團偷排廢液

環保局稽查員攔查可疑槽車，現場採集廢液送驗。圖／新北市環保局提供 新北新莊區塔寮坑溪今年2月起飄異味，新北環境稽查重案組鎖定跟監後破獲犯罪集團，檢警帶回蔡姓主嫌等多人，扣押犯罪機具2輛及證物，非法獲利逾千萬元。環保局表示，汙染足跡遍布北台灣，將依違反廢棄物清理法偵辦，最高可處5年以下有期徒刑、併科罰金最高可罰1500萬元，檢方擴大偵辦。

環保局表示，目前掌握內容物應為廢潤滑油等廢油及水肥，排入水體會影響水體品質，造成河川溶氧下降，使魚群死亡等生態問題；另廢油如未經處理就排放，會有惡臭異味產生，影響居民的生活環境品質，將依廢棄物清理法規定送驗，目前檢驗相關樣品均非屬有害事業廢棄物。已知汙染涵蓋桃園，至於北台灣其他縣市仍偵辦中。

塔寮坑溪流域常有居民反映聞到不明異味，環保局出動上百名人力清淤清溝，同時透過異味偵測、揮發性有機氣體偵測等科學儀器釐清限縮可疑汙染來源，並與工研院技術專家合作分析異味可能成分。

環保局查出經常有裝載物不明的槽車出沒，形跡可疑，另立專案調查，透過分析下水道管線圖，查出該槽車可能的棄置點位，同步調閱上百支路口、數千小時監視器畫面，最後鎖定一輛未登載廢棄物清理許可證的水肥槽車。

5月在樹林區發現某環保公司水肥車正與被監控的可疑水肥槽車接觸，並棄置廢棄物，該環保公司未依許可規定處理廢棄物，槽車則未領有廢棄物清除處理許可文件，當場被依違反廢棄物清理法告發。

經跟監鎖定犯罪集團犯罪足跡遍布北台灣，用合法環保公司掩護非法的槽車棄置，先四處收取水肥、廢油、廢液等，再用遠低於合法處理方式的成本，轉手交由蔡姓主嫌非法棄置，像是透過民宅管線非法排放，嚴重破壞環境。

檢方前天指揮環保局，會同警方及桃園市環保局等單位，搜索包含廢棄物堆置場及棄置點等10餘處，帶回蔡姓主嫌等人，並扣押犯罪機具2輛。

環保局指出，塔寮坑溪目前已查獲17件違反違反廢棄物清理法，共處144萬元罰鍰；另此案將依違反廢棄物清理法偵辦，將追繳破壞環境所獲之不法得利，及撤銷該環保公司廢棄物清除許可證。