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台南傳醫院非法托嬰傳施虐 男娃多處瘀青

聯合報／ 記者吳淑玲邵心杰／台南報導

台南市議員尤榮智在議會驚爆有診所非法托嬰，還傳出粗暴虐嬰。記者吳淑玲／攝影
台南市議員尤榮智在議會驚爆有診所非法托嬰，還傳出粗暴虐嬰。記者吳淑玲／攝影
台南市一家婦產科醫院附設非法托嬰中心，傳出有未滿1歲男嬰疑長期遭保母強灌餵食，在哭鬧時遭毆打致身體出現多處瘀青，家人發現送醫，經調閱監視器證實保母施虐，家屬已對保母及醫院提告。社會局表示，針對非法托嬰已裁罰6萬元，若虐嬰屬實將裁罰6萬至60萬元。

台南市議員尤榮智昨天在議會質詢指，男嬰家長去年以每月1萬6千元在婦產科醫院托嬰，周一至周五全托，周六日才帶男嬰回家，家長去年底就發現男嬰身上有瘀傷，今年從2月起每個月都發現男嬰身體出現瘀青，診所人員推說在玩耍不小心受傷，4月發現臉部、額頭、鼻梁及下巴都瘀青，讓家屬痛心不已，經送醫通報社會局。

尤榮智質疑，非法托嬰中心為何可營業這麼久？要求全面清查非法托育嚴查嚴辦，一定要開罰最高60萬元。衛生局長蘇世斌說，醫護人員看到不尋常傷口就要通報社工處理，婦產科醫院不能附設托嬰中心，已違法托嬰可開罰。

社會局長盧禹璁說，4月接獲通報後已與衛生局前往稽查，針對違法托嬰立即裁罰6萬元，家防中心已接獲受理虐嬰事件，若查證屬實將開罰。

警方調查，案童父母今年4月中旬發現保母在照護過程，有徒手推兒子餵奶及丟擲東西等不當照護情事，因雙方協調未果，男嬰父母提告。台南市警察局長廖宗山說，家長已對醫院及保母提告，市警二分局指出，案經通知林姓保母及陳姓負責人到案說明後，5月已依涉妨害幼童發育罪嫌將2人移送地檢署偵辦。

托嬰 保母 衛生局

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