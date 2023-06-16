影／雨衣男持美工刀強盜檳榔妹 遭圍捕持刀自殘僵持警勸降

賴姓男子今天凌晨穿雨衣戴安全帽，到基隆暖暖區源遠路某檳榔攤員佯稱買飲料，涉嫌持美工刀強盜1萬5千元現金後逃逸。警方今在汐止圍捕，他持刀自殘與警僵持，經勸說多時才棄祴投降，依強盜罪送辦。

市警第三分局調查，賴男（50歲）今天凌晨1時許，到基隆暖暖區源遠路某檳榔攤，向楊姓女員工表示要買飲料，拿到飲料後從口袋拿出一把預藏的美工刀，向楊女威脅要求開啟店內放置現金抽屜，強行取走1萬5000元。

楊女擔心被傷害，趁賴男拿取現金空檔，衝至馬路上向路人呼救，請求協助報警，賴男騎乘灰色輕型機車逃逸，身穿藍色雨衣。

第三分局副分局長李惠煌表示，警方通知鑑識科到場採證，經採集嫌疑人遺留現場飲料罐、店內抽屜、零錢盒及桌面等指紋DNA送驗。警方成立專案小組調閱影像鎖定賴男追查。

今天中午據情資線索顯示，賴男騎乘機車至汐止區親友家躲藏，警方出動圍捕，查緝過程賴男手持美工刀意圖自殘，與警僵持，經分局會同汐止分局偵查隊、長安所及家屬的一起勸說，賴男在下午2時棄械投降，警方送往就醫治療，全案依強盜罪嫌偵辦。

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