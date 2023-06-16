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屏東姊妹遊大津瀑布遭樹砸昏 警消徒步搬運下山

中央社／ 屏東縣16日電

屏東市陳姓姊妹相約至大津瀑布遊玩，未料姊姊突遭掉落的樹枝砸中導致昏厥，警消獲報馳援，徒步將陳女搬運下山就醫；警方今天呼籲不要雨後到山區遊玩，避免發生危險。

位於屏東縣高樹鄉的大津瀑布風景秀麗，沿途又有濃密樹蔭可遮涼，常吸引許多遊客到訪。

屏東縣警察局里港分局今天表示，案件發生在9日中午12時許，家住屏東市的陳姓姊妹結伴至大津瀑布出遊，步行至第1層瀑布處時，姊姊卻突遭掉落樹枝砸中肩膀短暫昏厥，獲報後趕往協助。

屏東消防人員到場發現傷者意識清醒，但左肩及頸部擦挫傷，用長背板固定後，徒步搬運下山，並合力將患者抬至救護車上，經就醫無生命危險。

警方呼籲，近日山區時有大雨，容易發生路樹傾倒或土石鬆動坍方情形，民眾避免於雨後至山區遊玩，以免發生意外。

屏東縣 樹枝 患者

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