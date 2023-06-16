台中警掃黑打詐 破假投資名人詐騙案逮4人送辦

台中市警方日前執行全國同步掃黑暨打詐行動，共破獲42件、送辦150人。其中蔡男以假冒投資名人名義，吸引被害人投資，單一受騙金額達新台幣600萬元，蔡男等4人詢問後被警方依法送辦。

台中市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，警方6月5日至14日，執行「全國同步掃黑暨打詐行動專案」，破獲詐騙集團35件113人，治平案件計7件37人，查扣不法所得總價值7101萬餘元，期間攔阻被害人遭騙款項計2432萬餘元。

其中，刑警大隊科偵隊偵辦假投資詐騙案，蔡姓男子等人組成詐騙集團，透過大量投放簡訊讓被害人得知投資相關訊息，並假冒投資名人的名義，讓被害人誤以為與名人共同操作股票進行匯款，待被害人從帳面上得知獲利欲提領出時，對方則以各種方式拒絕，更有單一被害人遭騙600萬元。

被害人得知受騙後向警方報案，專案人員循線掌握蔡男與同夥等4人，日前循線前往據點將蔡男等人帶回偵辦，查扣21萬元、手機、電腦主機等證物，並將蔡男等人依詐欺罪嫌送辦。

另外，刑大偵六隊破獲以楊男為首的暴力集團，警方查出楊男等6人藉各種理由，誣指被害人涉嫌偷竊財物，便以脅迫手段要求簽下本票從中獲取利益，經警方循線逮捕楊男等人到案，查扣本票、手機等證物，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇等罪，將楊男等6人移送台中地檢署偵辦。