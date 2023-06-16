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小黃運將車停路中不動 消防員撬門見他意識模糊是這原因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名計程車司機邱男今天上午開車，行經新北市泰山區新五路一段與新北大道四段口，突然昏迷車停路中間。後方用路人鳴按喇叭沒有動靜，趕緊報警處理。警消獲報趕抵撬開車門，檢視他意識模糊，量測血糖過低，緊急送醫急救所幸沒有大礙。新北消防局呼籲，開車出現低血糖症兆，趕緊將車鄰靠路邊，待緩解後再開車。

據了解，60歲邱姓計程車司機今天上午近7時許開車接客，途中行經新北市泰山區新五路一段與新北大道四段口，突然人昏迷車停路中間，後方車輛連按多聲喇叭，但邱男人車沒有反應仍停在原處，趕緊報警處理。

警消獲報派員趕抵，經用破壞器材撬開駕駛座車門協助邱男脫困，檢視其意識模糊、血糖值每公升低於30公克，救護人員立即給予葡萄糖注射，並協助他送醫急救，所幸治療後恢復意識沒有大礙。

對此新北市消防局第三救災救護大隊表示，有低血糖病史患者，若行車期間出現心跳快、冒冷汗、頭昏等低血糖症狀，應立即開啟故障燈號將車停靠路邊，待監測血糖補充含糖飲料及食物後，待症狀緩解、血糖恢復正常後，於原處靜待30到60分鐘再行開車，以免發生不必要危險。

邱姓計程車司機，低血糖人車停在路中間，警消馳援送醫急救所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
邱姓計程車司機，低血糖人車停在路中間，警消馳援送醫急救所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
邱姓計程車司機，低血糖人車停在路中間，警消馳援送醫急救所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
邱姓計程車司機，低血糖人車停在路中間，警消馳援送醫急救所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

意識 計程車 新北

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