新店夫伴妻屍兩周 檢警今相驗確認無他殺

新北市60多歲婦人陳屍屋內多日，許姓丈夫伴屍多日，昨天傍晚才求助妻子胞姊並協助報警，台北地檢署檢察官今天會同法醫相驗，確認死因為心因性休克死亡，無他殺嫌疑，發還家屬處理善後事宜。

新北市新店警方昨天傍晚5時許接獲劉姓女子報案指稱，突然接獲其妹婿許姓男子（69歲）求助電話，許男有些語無倫次說其妻劉姓女子（66歲）已叫不醒好幾天了，劉女驚聞情況有異，連忙向警方報案。

新店警方陪同報案人上門察看，發現劉婦倒臥在家中客廳，身體發黑腫脹已明顯死亡多日。據了解，夫妻二人並無子女，僅二人相依為命，許男疑似獨自伴屍多日，直到昨天傍晚才打電話向大姨子求助。