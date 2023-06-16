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新店夫伴妻屍兩周 檢警今相驗確認無他殺

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市60多歲婦人陳屍屋內多日，許姓丈夫伴屍多日，昨天傍晚才求助妻子胞姊並協助報警，台北地檢署檢察官今天會同法醫相驗，確認死因為心因性休克死亡，無他殺嫌疑，發還家屬處理善後事宜。

新北市新店警方昨天傍晚5時許接獲劉姓女子報案指稱，突然接獲其妹婿許姓男子（69歲）求助電話，許男有些語無倫次說其妻劉姓女子（66歲）已叫不醒好幾天了，劉女驚聞情況有異，連忙向警方報案。

新店警方陪同報案人上門察看，發現劉婦倒臥在家中客廳，身體發黑腫脹已明顯死亡多日。據了解，夫妻二人並無子女，僅二人相依為命，許男疑似獨自伴屍多日，直到昨天傍晚才打電話向大姨子求助。

警方鑑識小隊到場採證，由於遺體已經發黑僵硬，初判死亡時間已近兩周，員警一度懷疑死因不單純，報請台北地檢署檢察官相驗，檢察官及法醫今天前往台北市立第二殯儀館相驗，確認死因為心因性休克死亡，無他殺嫌疑。

新北市新店夫伴妻屍兩周，台北地檢署檢察官今會同法醫相驗，死因為心因性休克死亡，確認無他殺。記者王長鼎／翻攝
新北市新店夫伴妻屍兩周，台北地檢署檢察官今會同法醫相驗，死因為心因性休克死亡，確認無他殺。記者王長鼎／翻攝

檢察官 新北 殯儀館

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