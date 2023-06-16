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新北河流飄惡臭「清潔社」非法清運廢油水 12人遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蔡姓男子等12人未領有廢棄物清除處理許可證，卻透過「清潔社」名義向民眾收費清除廢棄水肥、廢油，載至新北市民宅傾倒下水道，排放河川造成污染，保七總隊日前獲報展開調查，昨搜索相關廠商、民宅，拘回蔡男等12人，詢後依法送辦。

警方調查，32歲蔡男設立「清潔社」，卻未領有廢棄物清除處理許可證，逕向民眾收費清運水肥、廢油等，載至新北市新莊區一處租來的民宅內，從下水道排放廢油水，污染河川水質，導致新莊塔寮坑溪流域散發惡臭，破壞環境、影響民眾健康。

據悉，該集團主要向汽機車修理業者回收廢機油、向餐廳業者回收廢油水，透過非法清運、傾倒排放廢棄物牟利，兩年多期間已獲不法利益至少600萬元。

保七總隊刑警大隊4月間接獲民眾舉報，配合新北市警方、桃園市環保局、新北市環保局等展開蒐證調查，昨時機成熟，集結數十名警力兵分多路前往新北市、桃園市，同步搜索該公司、犯嫌住處等，拘提蔡男等12人到案，查扣作案機具、帳冊等證物。

全案警詢後依違反廢棄物清理法罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押蔡、葉2人，令1人18萬元交保、其餘9人飭回。

專案小組集結數十名警力搜索該公司、犯嫌住處，拘提蔡男等12人到案、扣回作案機具等證物。記者李隆揆／翻攝
專案小組集結數十名警力搜索該公司、犯嫌住處，拘提蔡男等12人到案、扣回作案機具等證物。記者李隆揆／翻攝
專案小組集結數十名警力搜索該公司、犯嫌住處，拘提蔡男等12人到案、扣回作案機具等證物。記者李隆揆／翻攝
專案小組集結數十名警力搜索該公司、犯嫌住處，拘提蔡男等12人到案、扣回作案機具等證物。記者李隆揆／翻攝

廢棄物 水肥

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