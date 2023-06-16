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少年車手頭遭虐死棄屍 主嫌租BMW轎車押人成破案線頭

聯合報／ 記者林保光／即時報導

桃園1名林姓少年遭人擄下高雄，凌虐致死棄屍山林，涉嫌操控押人、打人、棄屍等全局的謝姓男子被捕，用來押人的BMW轎車也已查扣。據了解，警方找到這輛車，才追出謝姓男子涉嫌掌控全局。

據悉，林姓少年疑參與詐騙集團擔任車手，幕後集團認為他「黑吃黑」侵吞500萬元贓款，才由謝姓男子（24歲）於6月7日，夥10多人開多輛車，在桃園大園區某超商前，涉嫌押走林姓少年南下高雄，到高雄鳥松後，謝再與另夥人，隔天將林姓少年帶到高雄大寮區內坑路1處倉庫，涉嫌凌虐致死。

謝姓男子發現林姓少年死亡，找來另名謝姓男子開車，和另2名男子共4人，6月8日晚間一同開車到高雄市杉林區的山區產業道路棄屍。

當桃園警方據報林姓少年遭挾持，以車追人，查到高雄，並請高雄警方協助找人，開車運屍的謝姓男子6月9日向警方投案，稱他受謝姓男子運東西，後來知道運的是屍體，擔心受牽連，帶警方找到屍體，才知道林姓少年已經遇害。

桃園、高雄警方追查押人的BMW轎車，6月10日查出這輛車是長期租賃車，正在屏東內埔某洗車場，警方立即趕去洗車場找到這輛BMW，原以為洗車場人員涉案，清查在場人，正巧1對許姓兄弟也開車去洗車，警方發現他們的車，竟也涉及參與赴桃園押人，立即逮捕2人，並查扣謝姓男子所租的BMW。

許姓兄弟稱他們回高雄後便離去，謝姓男子夥人帶走林，他們沒參與凌虐林姓少年，也不知道林後來遇害。警方才懷疑謝操控全局，包括押人、打人及棄屍各有分工，涉案人至少10多人，全案由桃園檢警深入查辦。

謝姓男子租車押少年凌虐棄屍，圖為謝用來押人的BMW轎車。記者林保光／攝影
謝姓男子租車押少年凌虐棄屍，圖為謝用來押人的BMW轎車。記者林保光／攝影
謝姓男子租車押少年凌虐棄屍，圖為謝用來押人的BMW轎車。記者林保光／攝影
謝姓男子租車押少年凌虐棄屍，圖為謝用來押人的BMW轎車。記者林保光／攝影

桃園 棄屍 BMW

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