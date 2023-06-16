影／賊搞高雄宮廟功德箱 半天打不開...廟公遠端全都錄

陳姓竊賊周二晚間闖入高雄杉林區某宮廟，翻找裝有香油錢的功德箱，沒注意頭上監視器全都錄，黃姓廟公遠端監控同步報案，讓他一步出廟宇，立即就被警方逮個正著。他雖因打不開功德箱，並未竊得任何財物，最終仍涉竊盜未遂罪，遭函送橋頭地檢署偵辦。

高雄市警局旗山分局杉林分駐所指出，43歲的陳姓竊賊是利用宮廟夜晚無人顧守時，侵入廟裡翻找裝有香油錢的功德箱，孰料整個行竊過程，皆已被在家中的黃姓廟公以遠端監控軟體全程監看，隨即報警處理。

當時杉林所長卓孟宗、警員許友信兩人一趕抵現場，形跡可疑的陳男正巧從廟裡走出來，當兩警趨前詢問陳男時，陳對警方盤問閃爍其詞，直到陳男看到監視器裡自己整個犯案行竊都被錄下，才坦承犯行。

陳男辯稱，本來他是在廟前躲避滂沱大雨，全因缺錢花用，臨時起了貪念，索性趁四下無人之際，翻找功德箱竊取香油錢，但因打不開功德箱而乾脆作罷。