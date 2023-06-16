影／高雄警攔左彎車 駕駛反控警車違停 分局說話了

高雄左營警分局交通分隊員警昨傍晚在高鐵路攔查違規左轉車，有車主事後在臉書發文，控警不僅偷偷摸摸抓違規，警車還違停路口，造成轉彎車安危；分局今表示，警車執行公務依法可停紅線，日後會教育員警注意停車秩序。

有網友在臉書發文指控當下警車熄火、不亮警燈違停在紅線處，先不說偷偷摸摸抓違規，警車自己違停路口，造成轉彎民眾的安危，他和員警提醒，員警卻回「我可以移車啊」，網友在文末再一次提醒非執行緊急勤務，車可以先停妥嗎？

警方指出，左營警分局交通分隊黃姓警員，昨傍晚5時10分許，在左營區高鐵路與大中二路口執行時，將警備車停放在重立路858巷口後，站在大中二路攔檢違規左轉彎車，當天共開出4張罰單，依據道路交通管理處罰條例第48條1項2款，可罰600到1800元。

經分局調查，該輛警備車是依據道路交通安全規則第113條「警備車於執行任務時，其臨時停車及停車地點，得不受第111、112條紅黃線違規停車限制」之規定，當時警車在執行任務而臨時停放該巷口。