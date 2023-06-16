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新竹女不堪疾病纏身欲輕生 派出所所長急跳海救人

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市警察局第一分局南寮派出所14日下午接獲民眾報案，指出新竹漁港海岸邊有1名女子手上拿藥，呆坐在該處疑似要輕生。所長江博凱等人獲報趕抵現場，眼見女子已半個身體泡在海面，不顧現場風強浪大立刻跳海救人，緊急將女子拉上岸救她一命。

警方指出，事發當天，南寮派出所所長江博凱、警員許淨雯、陳宗毅接獲通報後立即趕赴現場，抵達新竹漁港後發現輕生女子已經人在海裡，由於情況緊急擔心女子再沒多久就會滅頂，江博凱當機立斷，不顧生命危險，直接跳進海裡將女子搶救上岸。

江博凱將女子拉上岸，2人都已全身濕透，警員許淨雯、陳宗毅人在岸邊迅速提供保暖衣物，並頻頻安撫女子的心情。女子才緩緩吐露是因為自己罹患多種疾病，病痛纏身才會有一走了之的念頭。

警方指出，將女子拉上岸之後，立刻通報消防隊到場將女子送往醫院救治，並進一步確認該女子身分後，立即通知家屬到院照護，希望能好好留意女子的情緒與動態。女子家屬則對所長不顧自身安危英勇跳海搶救家人，阻止憾事發生，表示無比感激。

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新竹漁港岸邊前天有女子想輕生，南寮派出所所長江博凱等人獲報火速救人上岸。記者張裕珍／翻攝
新竹漁港岸邊前天有女子想輕生，南寮派出所所長江博凱等人獲報火速救人上岸。記者張裕珍／翻攝

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