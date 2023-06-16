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汐止幼童驗出微量BZD 教保員指按餵藥單正常照顧

中央社／ 新北16日電

新北汐止某私幼孩童被驗出微量苯二氮平類。警方昨天請主要照顧教保員與園長等人到警局說明。據了解，教保員說都是按餵藥單等正常程序餵藥，園長則說不知道為何會發生此事。

新北板橋某私立幼兒園日前才有幼童體內驗出微量巴比妥，昨天又有另1名汐止幼童檢出微量助眠管制藥物苯二氮平類（BZD），雖醫院判定尿檢結果屬陰性，仍引發社會關注。

新北市政府教育局昨天派員到汐止的幼兒園稽查、留存監視器資料，並啟動行政調查。士林地檢署也指派婦幼專組的主任檢察官負責，先分他字案釐清。

警方昨天請1名主要照顧教保員、園長與行政人員共4人到警局說明。據了解，這名教保員喊冤表示，都是正常照顧孩子，也會依家長填的餵藥單餵藥，不解為何會捲入這次事件；園長與其他行政人員則說，不知道為何會發生此事。

警方表示，尚未接獲家長報案，教育局調查中，警方後續也會配合檢方調查。

汐止 教育局

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