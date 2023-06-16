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台南驚傳虐嬰案 警詢後保母及負責人2女送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議員尤榮智在議會質詢時驚爆虐嬰，稱中西區一家婦產科醫院附設非法托嬰中心，未滿1歲男嬰疑長期被粗暴毆打，台南市警二分局指出，案經通知夜班林姓保母及陳姓負責人到案說明後，5月3日依涉妨害幼童發育罪嫌將2女移送台南地檢署偵辦。

警方調查，案童父母在今年4月中旬，發現1歲兒子身臉部等有明顯瘀青，於是先前往醫院就醫。後續並前往所托嬰診所查看監視器照護情況，發現在照護過程中，夜班保母有徒手推兒子餵奶及丟擲東西等不當照護情事，因雙方協調未果，父母憤而向警方提出告訴。

警方指出，第六分局鹽埕派出所4月28日單一窗口受理後，轉請第二分局後續追查，立即針對監視器影像釐清案情，並通知夜班林姓保母及陳姓負責人到案說明。經詢問後，警方依涉妨害幼童發育罪嫌將保母及負責人2女移送至台南地檢署偵辦。

台南市議員尤榮智在議會質詢時驚爆虐嬰，稱中西區一家婦產科醫院附設非法托嬰中心，未滿1歲男嬰疑長期被粗暴毆打。記者吳淑玲／攝影
台南市議員尤榮智在議會質詢時驚爆虐嬰，稱中西區一家婦產科醫院附設非法托嬰中心，未滿1歲男嬰疑長期被粗暴毆打。記者吳淑玲／攝影

台南 保母 虐童

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