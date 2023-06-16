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新北塔寮坑溪惡臭源頭抓到了 北台犯罪集團最高可罰1500萬

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市新莊區塔寮坑溪今年2月起遭居民反映飄異味，新北環境稽查重案組鎖跟監後，昨破獲犯罪集團，並帶回蔡姓主嫌等多名犯嫌偵訊，並扣押犯罪機具2輛及其他犯罪證物，初估集團非法獲利至少上千萬元。新北市環保局表示，該集團犯罪足跡遍布北台灣，此案也將依違反廢棄物清理法第46條偵辦，最高可處5年以下有期徒刑，併科罰金最高可罰1500萬元，檢方偵辦中。

新北市環保局表示，塔寮坑溪流域今年2月起常有居民反映聞到不明異味，出動上百名人力清淤清溝，同時透過異味偵測、揮發性有機氣體偵測等科學儀器釐清限縮可疑污染來源，同時與工研院技術專家合作分析異味可能成分。

環保局表示，清查後發現經常有裝載物不明的槽車出沒，形跡可疑，另立專案調查，透過分析下水道管線圖，查出該槽車可能的棄置點位，同步調閱上百支路口、數千小時監視器畫面，最後鎖定一輛未登載廢棄物清理許可證的水肥槽車。

環保局指出，5月在樹林區某路口發現某環保公司水肥車正與被監控的可疑水肥槽車接觸，並棄置廢棄物，該環保公司未依許可規定處理廢棄物，槽車則未領有廢棄物清除處理許可文件，當場被依違反廢棄物清理法第46條規定告發，隨後交由檢方偵辦。

環保局表示，經跟監後鎖定一犯罪集團，該犯罪集團為跨縣市經營，犯罪足跡遍布北台灣，用合法環保公司掩護非法的槽車棄置，先四處收取水肥、廢油、廢液等，再用遠低於合法處理方式的成本，轉手交由蔡姓主嫌非法棄置，像是透過民宅管線非法排放，嚴重破壞環境，獲利超過上千萬，昨新北市環保局在檢方指揮下，會同警方及桃園市環保局等單位，搜索包含廢棄物堆置場及棄置點等10餘處，帶回蔡姓主嫌等人，並扣押犯罪機具2輛。

環保局指出，目前塔寮溪周邊污染已依違反廢棄物清理法規定者17件，共處新臺幣144萬元罰鍰；此案也將依違反廢棄物清理法第46條偵辦，最高可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金，並將追繳破壞環境所獲之不法得利，及撤銷該環保公司廢棄物清除許可證。

目前已依違反廢棄物清理法規定者17件，共處新臺幣144萬元罰鍰。圖／新北市環保局提供
目前已依違反廢棄物清理法規定者17件，共處新臺幣144萬元罰鍰。圖／新北市環保局提供
環保局表示，稽查員攔查可疑槽車，現場採集廢液送驗。圖／新北市環保局提供
環保局表示，稽查員攔查可疑槽車，現場採集廢液送驗。圖／新北市環保局提供
昨稽查員在現場採集廢液送驗作業持續至深夜。圖／新北市環保局提供
昨稽查員在現場採集廢液送驗作業持續至深夜。圖／新北市環保局提供

廢棄物 水肥

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