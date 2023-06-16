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南市婦產科違法托嬰又傳虐嬰 社會局已裁罰6萬勒令停托

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市議員尤榮智質詢指出台南市一家婦產科疑未立案收托幼童，且傳出不當虐嬰事件，台南市社會局表示，4月底接獲通報後，已立即指派社工聯繫家長了解幼童情況，並與衛生局啟動聯合稽查。經查該婦產科於非營業空間收托5名幼兒，且未依法立案托嬰中心，已違反兒童及少年福利與權益保障法第82條規定，社會局立即裁罰負責人新台幣6萬元，並要求停止收托。

社會局也主動聯繫所有送托家長說明該場地為未立案場所，為維護幼童安全應立即停止送托，經6月8日及15日兩度進行抽查，該場地已無收托幼童。

社會局說，本案經初步調查有一幼童身上有不明傷勢，為維護兒少權益社會局主動擴大關懷，針對其他受托幼童進行釐清是否有受到不當照顧情形。社會局於5月份已依法請該照顧人員針對本案陳述意見，6月底前將召開行政裁罰會議，若認定確為不當照顧，將立即依法對該照顧人員處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰。

社會局呼籲，依兒少權法第82條規定，收托兒童達5人以上必須向當地主管機關申請設立兒少機構，家長送托前一定要先確認送托單位是否為立案托嬰中心，若將孩子送至未立案托嬰中心，不但無法申請托育補助，也無法投保公共意外責任險，另家長也需評估托嬰中心環境、衛生、飲食和托育人員是否都符合規定，才能讓孩子健康成長。台南市對於未立案卻非法收托的托嬰中心，持續加強查核，絕不寬貸，以保障家長及幼童送托權益。

台南市議員尤榮智在議會爆出婦產科非法托嬰又虐嬰。記者吳淑玲／攝影
台南市議員尤榮智在議會爆出婦產科非法托嬰又虐嬰。記者吳淑玲／攝影

托嬰 台南 衛生局

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