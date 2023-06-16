台南驚傳虐嬰未足1歲男嬰滿臉傷 疑被毆打、強灌牛奶

台南市議員尤榮智在議會質詢時驚爆虐嬰，中西區一家婦產科醫院附設非法托嬰中心，未滿1歲男嬰疑長期被粗暴毆打，家長今年3月起陸續在屁股上發現有蝴蝶型瘀青及大腿內側也有瘀青，診所和保母都推說是玩耍不小心受傷，今年4月22日家長發現男嬰臉部滿臉傷後，立即送到新樓醫院就醫，院方懷疑是虐嬰後通報台南市政府社會局。

局長盧禹璁表示已確認是虐嬰，針對非法托嬰已先裁罰6萬元，虐嬰部分將召開委員會裁罰6萬至60萬元。

尤榮智說，該名男嬰出生不久，從去年6月27日一個月1萬6千元，由中西區金華路一家婦產科醫院托嬰，周一至周五全托，周六日才帶回家，但家長在去年12月發現身上有瘀青，診所說是摔倒，今年2月25日發現屁股上有蝴蝶型瘀青，詢問診所人員說是玩耍不小心坐到玩具受傷的；3月18日回來發現大腿內側瘀青，詢問診所人員說是愛玩撞到的，直到4月22日帶回來時發現臉部瘀青，受傷處在額頭、鼻梁、嘴角及下巴 ，診所說是撞到嬰兒床的圍欄，但家長認為有異立即送醫，醫師疑有虐嬰立即通報社會局並開立驗傷單。

針對男嬰身上多處受傷，衛生局長蘇世斌說，醫護人員看到不尋常的傷口就要通報社工人員處理，了解後會循通報系統處理；但診所（婦產科醫院）不能附設托嬰中心，已經違法托嬰。

尤榮智說，阿公向他陳情，孫子屁股及身上多次瘀青，疑長期多次粗暴被虐待，4月28日在診所調閱監視器，有看到疑似毆打，但有死角，只能從嬰兒床柵欄縫看出保母手有揮舞，嬰兒的腳一直激烈掙扎，報案隔天警方再度調閱監視器，有更清晰畫面可看到保母徒手拍孩子額頭跩倒平躺餵奶，後腦有撞到，孩子大哭不喝奶改強灌奶，有噎到的聲音還繼續強灌，後來奶瓶拿起來孩子抱起來就看到額頭腫一包，對未足1歲的嬰兒令人看了很痛心。

社會局長盧禹璁說，4月22日通報23日和衛生局前往稽查，做了2個行政處分，未登記的違法托嬰，立即裁罰6萬元；確定是兒虐事件，家防中心已接獲受理，6月要開裁罰會議金額從6萬至60萬元，由委員會決定。

尤榮智表示，6月7日在官田調解委員會調解，醫師和林姓保母父母都不承認，此案是醫院醫師發現才通報，家長也立即報案，質疑非法的托嬰中心為何可以營業這麼久？違法開這麼久又沒有愛心，要求嚴查嚴辦，一定要開罰最高金額60萬元；現在複查後已沒有孩子了，家長說嬰兒未滿1歲被虐待，要保證到18歲成年後不能有後遺症。