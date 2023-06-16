影／驚險瞬間！苗栗女子清晨倒臥車道 汽車急煞停

一名女子今天清晨5點多不明原因路倒在苗栗市民族路巨蛋體育館前的車道上，駕駛人行經時發現緊急煞停，幸未釀成事故，女子也隨即起身離去，過程驚險萬分，行車記錄器影片有網友PO上臉書社團「苗栗大小事」引起議論，苗栗警分局網路巡查發現，但此事無人報案，貼文影像也已下架，事發情況目前未能釐清。

女子是在晨運時不慎在路中滑倒，還是其他情況倒在車道上不得而知，警方呼籲民眾出在夜間或天色昏暗時刻外出，盡可能穿著亮色衣物防止交通意外，也提醒駕駛人加裝行車記錄器，如發生意外有助釐清事故責任。

今天有網友匿名在「苗栗大小事」以「阿姨我沒有要去福祿壽、妳不要亂攔車」，並PO出汽車行車記錄器影像，影片顯示清晨5點10分左右，汽車駕駛人沿民族路往西行駛，穿越北安街路口後，在巨蛋體育館前路段驚見車道上有一名女子倒在路中，駕駛人緊急煞停，及時避免撞上對方，女子隨即起身離去，過程驚險，讓人捏把冷汗。

苗栗警分局表示，警方網路巡邏發現事發經過影片，但此事無人報警，PO文和影像也已被刪除，事情過程有待查證，呼籲駕駛人如遇此類狀況，可立即撥打110報案請警方到場，並將行車紀錄影像保留提供警方釐清事發真相，此外也提醒民眾如藉機製造假車禍事故，恐涉犯詐欺罪嫌。