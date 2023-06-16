酒駕男沒戴安全帽跨線騎車還阻警扣車 遭法辦吞兩罰單

有酒駕記錄的49歲蔡姓男子，昨天下午沒戴安全帽騎車經過新北市三重區自強路五段，被尾後巡邏警看見趨前攔下盤查。蔡男下車滿身酒氣，酒測值達每公升0.19毫克，警欲予扣車，蔡男拔走機車鑰匙試圖阻撓，過程中還動手推擠員警，導致員警左手小臂擦挫傷，當場被警壓制帶回偵辦，警詢後依妨害公務罪嫌法辦；另交通違規部分則依法開單舉發。

據了解49歲蔡姓男子是名工人，23年前曾有過一次酒駕肇事記錄，昨天下午1時許，他沒戴安全帽又酒後騎機車外出買檳榔，途中騎經新北市三重區自強路五段19號前，蔡男違規跨越雙黃線，被尾後巡邏警發現攔下盤查。

蔡男一下車警既聞到滿身酒氣，經實以酒測蔡男酒測值達每公升0.19毫克，警告知其權利準備扣車，不料蔡男情緒失控動手推警，還拔掉其機車及警用機車鑰匙，試圖阻止員警扣查，導致一名員警左手小臂擦挫傷，當場被壓制帶回偵辦。

蔡男拒絕回應警詢疑問，警詢後依妨害公務罪嫌法辦；另未戴安全帽及違規跨越雙黃線，則依道路交通管理處罰條例第31條第6項、第45條第1項第3款開單舉發，最高合計開處2300元以下罰鍰。