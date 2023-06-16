影／看不順眼安全帽拿起來就砸！新北職校學長學弟當街爆衝突

葉姓少年與陳姓少年在校嫌隙，日前下課狹路相逢當街互嗆，葉少的同學魏男動手推了陳少一把，陳少怒拿安全帽往魏男身上揮砸，雙方街頭拉扯叫囂。警方獲報趕抵制止並帶回滋事3人返所查辦，雙方互不提告，警詢後依社維法將魏男函送裁處；陳少、吳少則依少年事件處理法、社維法分別移請審理裁處。

據了解葉姓少年（17歲）與陳姓少年（16歲），是新北市三重區某私立商職學長學弟關係，日前兩人因係爭執互生嫌隙。這個月9日傍晚近6時許，兩人下課後在離校不遠處一間便利商店狹路相逢，雙方再因先前嫌隙當街互嗆。

過程中葉少的同學魏男（19歲）動手推了陳少一把，惹怒陳少拿起手上安全帽朝著魏男身上揮砸，魏男見狀轉身跑躲沒被砸中，雙方在街頭拉扯叫囂。警方獲報有學生在校門口外打架，經派員趕抵查看帶回滋事葉少、陳少、魏男返所查辦。