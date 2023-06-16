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北巿酒駕累犯無照上路 推同行友人駕車秒被打臉拆穿

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓男子日前酒後騎乘機車載送同事返家，行經台北市忠孝東路六段時與人發生行車糾紛，報警處理，員警到場另一方人士已離場，盤查身分時，意外發現賴男酒駕駕照已註銷，賴男還想推稱同車郭男駕車，未料郭男立刻否認、打臉賴男，警詢後依法逮捕賴男送辦。

警方調查，台北市南港警分局同德派出所5月18日下午許獲報，民眾指在南港區忠孝東路六段上，因變換車道與人發生行車糾紛，雙方互嗆後，對方汽車逕自離去。

員警到場，未見所指汽車駕駛，僅騎乘機車的54歲賴男與同車友人郭男在場，盤查身分時，發現賴男駕照已註銷，且身上散發酒氣，詢問2人「你們誰騎車？」不料賴、郭2人異口同聲，互稱「他騎的啊」。

員警說明，路口周邊有監視器畫面可查，建議從實招來，賴男見紙包不住火，才坦承駕車、配合酒測，經員警施予酒測，確定賴男酒測值達每公升0.27毫克，當場依公共危險罪逮捕賴男，帶回偵辦。

據悉，賴男與郭男平時在雙北某工地工作，賴男供稱當天下午工作時喝了3罐啤酒，認為酒退了所以騎車。

警方表示，警詢後依公共危險罪嫌將賴男送辦，檢方複訊後請回，另經查賴男非首次酒駕，去年7月也曾因酒駕被逮，屬10年內第2次累犯，也依道路交通管理處罰條例處9萬元罰鍰，並吊扣車輛牌照2年，同行郭男也依法連坐處罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

員警盤查身分時，發現賴男駕照已註銷，且身上散發酒氣。記者李隆揆／翻攝
員警盤查身分時，發現賴男駕照已註銷，且身上散發酒氣。記者李隆揆／翻攝

酒駕 酒測 駕照

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