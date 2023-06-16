一人分飾兩角 苗栗桃園一路騙至新北 警阻詐逮2車手

詐團車手林姓男子一人分飾兩角，以投資詐騙手法，從苗栗、桃園一路騙至新北市，板橋警方獲報日前趁林男出面取款當場逮人並查獲詐團在旁監控的收水手陳姓男子，起出多張偽造識別證、空白發票及公司章，還查獲毒品。警詢後將二人依詐欺、洗錢防制法移送法辦，並追緝詐團幕後其餘共犯。

53歲林姓男子在LINE上經他人介紹誆稱有股票分析師能指導投資股票，保證迅速、穩定獲利等說詞，誘使林男投資，今年3月起，陸續面交及臨櫃匯款數筆金額共900多萬元至指定的帳戶或業務員。

起初林男透過詐騙集團所提供的APP發現的確有賺錢，後續才一直匯款，卻見APP顯示明明有賺錢，但一直無法領回，反倒是被對方話術要求持續再匯款150萬元，林男才驚覺上當，向板橋警方報案聯手逮人。

板橋警分局大觀派出所立即成立專案小組埋伏，日前趁詐團車手林姓男子（27歲）及在旁監控的收水手陳姓男子（26歲），查扣手機2支、台灣證券交易所及投顧公司識別證、空白發票及公司章等犯罪工具及證物。