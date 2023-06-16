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8旬男爬地勢陡峭劍龍稜 山路濕滑體力不支求救

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區劍龍稜是知名登山地點，但地勢陡峭挑戰度很大，3名登山客昨天上午至劍龍稜爬山，回程時迷路，其中一名80歲男性體力不支，消防人員昨晚上山救人，協助送至登山口脫困。

消防局第六大隊昨天下午3時32分獲報，瑞芳區劍龍稜有3名男性登山客請求協助，報案登山客表示，他們一行3人昨天早上10點前往劍龍稜爬山，從瑞芳十三層遺址上山，經過劍龍嶺555，原先預計往381峰準備下山，但因山區下起小雨，山路濕滑迷路。

報案人說，其中1名男性年約80歲體力不支，下山有困難，準備往回走381峰。搜救人員分別由復興山及哈巴狗岩上山前往救援。

由於山路難走，消防人員在昨晚6時17分接觸3名受困民眾，但現場出現濃霧，約1小時候的路程可以走下山，昨晚7時45分將受困民眾帶至登山口脫困，不需送醫。出動瑞芳中隊、瑞芳及九份分隊4車、12人協助。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，登山活動充滿不確定風險，民眾從事登山行程應先評估自我能力及身心狀況是否足以勝任，若身體不適千萬不可勉強上山，年紀和體力狀況也是重要考量。

羅億田並說，登山應結伴同行，發生狀況才能協助因應，可預先查詢山區氣候，備齊相關通訊裝備、物資、保暖衣物等；行經危險路段或天候不佳時務必審慎評估，以保障自身安全，避免憾事發生。

3名登山客昨天上午至劍龍稜爬山，回程時迷路，其中一名80歲男性體力不支，消防人員昨晚上山救人，協助送至登山口脫困。圖／消防局提供
3名登山客昨天上午至劍龍稜爬山，回程時迷路，其中一名80歲男性體力不支，消防人員昨晚上山救人，協助送至登山口脫困。圖／消防局提供
3名登山客昨天上午至劍龍稜爬山，回程時迷路，其中一名80歲男性體力不支，消防人員昨晚上山救人，協助送至登山口脫困。圖／消防局提供
3名登山客昨天上午至劍龍稜爬山，回程時迷路，其中一名80歲男性體力不支，消防人員昨晚上山救人，協助送至登山口脫困。圖／消防局提供
3名登山客昨天上午至劍龍稜爬山，回程時迷路，其中一名80歲男性體力不支，消防人員昨晚上山救人，協助送至登山口脫困。圖／消防局提供
3名登山客昨天上午至劍龍稜爬山，回程時迷路，其中一名80歲男性體力不支，消防人員昨晚上山救人，協助送至登山口脫困。圖／消防局提供
3名登山客昨天上午至劍龍稜爬山，回程時迷路，其中一名80歲男性體力不支，消防人員昨晚上山救人，協助送至登山口脫困。圖／消防局提供
3名登山客昨天上午至劍龍稜爬山，回程時迷路，其中一名80歲男性體力不支，消防人員昨晚上山救人，協助送至登山口脫困。圖／消防局提供

瑞芳

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