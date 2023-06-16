桃園工廠半夜起火 鎂鋁合金原料全面燃燒 3人受困救出

今凌晨3時26分許，桃園楊梅高鐵南路十段1家機電工程公司1樓廠房起火竄出火苗，廠內鎂鋁合金原料全面燃燒，消防人員到場後立即灌救，並架雲梯救出2樓3名受困員工，送醫後意識清楚無礙，火勢於上午6時27分撲滅，詳細起火原因由火調科調查釐清。

消防第二大隊表示，今凌晨56歲的陳姓員工因聽到警鈴聲起床，看到2樓有煙後迅速打電話報警，消防人員到場後，發現1樓廠房起火燃燒約30平方公尺，廠內鎂鋁合金原料全面燃燒，消防人員立即佈水線灌救，派出23輛消防車、65名消防人員協助滅火。

2樓的陳男及另外2名30及36歲的外籍移工於2樓陽台待救，消防人員利用雲梯將3人救出，3人生命徵象均正常、意識清楚，已無人員受困。