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桃園工廠半夜起火 鎂鋁合金原料全面燃燒 3人受困救出
今凌晨3時26分許，桃園楊梅高鐵南路十段1家機電工程公司1樓廠房起火竄出火苗，廠內鎂鋁合金原料全面燃燒，消防人員到場後立即灌救，並架雲梯救出2樓3名受困員工，送醫後意識清楚無礙，火勢於上午6時27分撲滅，詳細起火原因由火調科調查釐清。
消防第二大隊表示，今凌晨56歲的陳姓員工因聽到警鈴聲起床，看到2樓有煙後迅速打電話報警，消防人員到場後，發現1樓廠房起火燃燒約30平方公尺，廠內鎂鋁合金原料全面燃燒，消防人員立即佈水線灌救，派出23輛消防車、65名消防人員協助滅火。
2樓的陳男及另外2名30及36歲的外籍移工於2樓陽台待救，消防人員利用雲梯將3人救出，3人生命徵象均正常、意識清楚，已無人員受困。
火勢於凌晨4時52分許控制，上午6時27分許撲滅，目前殘火處理中，詳細起火原因由消防火調科調查中。
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