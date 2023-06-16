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閨密學姐妹 校園墜樓雙亡

聯合報／ 記者石秀華王勇超任義宇王昭月林保光／高雄報導

高雄一所科技大學昨天驚傳2大女生墜樓亡；圖為事發學校校園。記者石秀華／攝影
高雄一所科技大學昨天驚傳2大女生墜樓亡；圖為事發學校校園。記者石秀華／攝影
高雄一所科技大學五專部護理科陳姓學姐和許姓學妹，昨上午驚傳雙雙在校園九樓墜樓身亡；警方獲報到場鑑識，現場遺留兩雙拖鞋，但無打鬥痕跡，初步排除外力介入；據了解，兩名死者是閨密，許女墜樓前曾傳訊息給家人，指課業壓力大，兩人是否相約共赴黃泉，有待家屬製作筆錄後由警方釐清。

就讀四年級的陳女（十九歲），和三年級的許女（十八歲），昨天不幸墜樓身亡後，校方表示深表遺憾，已啟動緊急事件協處機制，協助家長處理後事，並關懷兩人同班同學，強化心理建設。

該大學護理系主任張遠萍表示，兩名女學生在校成績約於「中下」程度，通常五專部的學生在三、四年級會參加校外實習課程，這周是這學期最後一周學習日，其中陳女昨天還有課要上，許女在十一點要參加期末考，未料考試時間還沒到，就發生意外。

死者家屬聽聞噩耗，神情悲痛趕赴醫院處理後事，陳女阿嬤在家人攙扶下，到醫院見孫女最後一面，因痛失愛孫，一度仰天痛哭，家人深怕她身子受不住，緊緊將她抱住，畫面令人鼻酸。

和陳家熟識的婦人透露，女兒與陳女是好友，最近曾聽女兒提及，陳女心情低落，前陣子有些負面的想法，不料卻突然發生意外。

據了解，陳女和許女是閨密好友，其中一方家長曾見過彼此有好交情；許女昨墜樓前，曾傳訊給母親指課業壓力大，未料兩人卻在許女期末考當天發生憾事。

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