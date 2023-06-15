國1竹北段3車連撞釀4傷 男子飛出車外頭破血流

國道1號南下91公里竹北交流道路段，今天下午5時許發生3車連撞事故。3輛車疑似未保持安全距離發生追撞，其中一台廂型車因撞擊力道猛烈，擋風玻璃當場碎裂，而車上一名50多歲男子疑未繫安全帶，當場拋飛車外頭破血流，所幸並無生命危險，詳細事故原因，警方正在釐清中。

新竹縣消防局表示，今天傍晚5點34分接獲民眾報案，表示國道1號南下91公里竹北交流道路段有車禍事故，立即派遣3車6人前往搶救，現場為3輛車禍事故，傷者皆已脫困。

消防局表示，整起車禍也造成4人受傷，其中一台廂型車50多歲乘客遭拋飛，頭部受有外傷、左大腿骨折；另一名59歲男性左腳踝骨折，其餘30歲男性和34歲男性則受輕微外傷，所幸4人均無生命危險。