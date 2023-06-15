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國1竹北段3車連撞釀4傷 男子飛出車外頭破血流

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國道1號南下91公里竹北交流道路段，今天下午5時許發生3車連撞事故。3輛車疑似未保持安全距離發生追撞，其中一台廂型車因撞擊力道猛烈，擋風玻璃當場碎裂，而車上一名50多歲男子疑未繫安全帶，當場拋飛車外頭破血流，所幸並無生命危險，詳細事故原因，警方正在釐清中。

新竹縣消防局表示，今天傍晚5點34分接獲民眾報案，表示國道1號南下91公里竹北交流道路段有車禍事故，立即派遣3車6人前往搶救，現場為3輛車禍事故，傷者皆已脫困。

消防局表示，整起車禍也造成4人受傷，其中一台廂型車50多歲乘客遭拋飛，頭部受有外傷、左大腿骨折；另一名59歲男性左腳踝骨折，其餘30歲男性和34歲男性則受輕微外傷，所幸4人均無生命危險。

由於該起事故接近下班時間，竹北路段一度時速低於20公里，國道警方獲報後，已立即前往排除車禍，目前車流回堵約5公里，至於詳細車禍原因，仍待警方釐清。

一名50多歲男子疑未繫安全帶，當場拋飛車外頭破血流。圖／翻攝自台灣車友爆料中心TNIC
一名50多歲男子疑未繫安全帶，當場拋飛車外頭破血流。圖／翻攝自台灣車友爆料中心TNIC
救護人員將飛出車外的男子送醫。圖／新竹縣消防局提供
救護人員將飛出車外的男子送醫。圖／新竹縣消防局提供

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