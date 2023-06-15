員警守株待兔取締違停 蹺二郎腿模樣惹民怨

彰化縣社頭鄉富安宮前常有「違停」，有員警經常到宮廟前埕蹺二郎腿「守株待兔」取締違停，有民眾被開單告發後氣得到臉書社群「爆料公社」PO圖文，聲稱警察攔阻就停車，根本沒拒絕攔查，卻被告發裁罰2萬多元；田中警分局副分局長張淳閔今天表示，員警執勤儀態不佳部份，將加強教育並依規定予以懲處。

張姓鄉民在爆料公社PO圖文，田中警分局某警員坐在宮廟前面蹺著二郎腿，看到誰去就跟誰開單，有些年長者騎機車到宮廟停放也被開單，他被開單告發的那天，警員攔查他立刻停車，根本沒拒絕，卻被告發違規停車又拒絕攔查，遭罰款2萬多元，他透過民意代表詢問田中警分局，被告訴可向彰化監理站申訴，結果到監理站，說讀不到檔案要燒光碟給監理站人員，才能判斷當時情形。

在富安宮休憩的多名鄉民都抱怨，警員坐在宮廟前埕，經常蹺著二郎腿等著到宮廟休息和上香的民眾「違停」，事實上違停處是水利會灌排溝加蓋的橋，並非真正道路，大家認為警察以道路違停為由開單告發有疑義，況且警察蹺著二郎腿等著民眾送上門被取締，社會觀感實在不好。