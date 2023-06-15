6旬婦陳屍屋內多日 夫伴屍多日才求助姊報警 死因待查

新北市60多歲婦人陳屍屋內多日，許姓丈夫疑似傷心過度，伴屍多日直至今天傍晚才求助妻子胞姊並協助報警，詳細死因有待警方進一步調查釐清。

新北市新店警方今天傍晚5時許接獲劉姓女子報案指稱，突然接獲其妹婿許姓男子（69歲）求助電話，許男有些語無倫次說其妻劉姓女子（66歲）已叫不醒好幾天了，劉女驚聞情況有異，連忙向警方報案。

新店警方陪同報案人上門察看，發現劉婦倒臥在家中客廳，身體發黑腫脹已明顯死亡多日。據了解，夫妻二人並無子女，平日僅二人相依為命，許男疑似無法接受妻子突然離他而去，獨自伴屍多日，直到今天傍晚才打電話向大姨子泣訴求助。