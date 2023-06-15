玉里街頭疑爆私刑暴力3人下跪被毆踹 警逮人送辦

花蓮縣玉里鎮日前發生疑似私刑暴力，3名未成年男子跪在街頭任由黑衣男子拳毆、腳踹，警方積極偵辦也澄清並無黑幫組織涉入，全案依刑法妨害秩序罪函送花蓮地檢偵辦。

臉書（Facebook）「我愛玉里」有民眾貼出2段共約2分多鐘的影片，影片中3名年輕男子跪在玉里圓環附近小吃店前，1名男子朝3人的頭、臉揮拳，還用腳猛踹，洩憤完才讓3人起身離開；貼文指「花蓮縣玉里鎮中山路一段200號有自稱黑幫成員執行任務」。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，此案發生後雖未接獲民眾報案，但接獲民眾私下提供情資，發生在6月12日晚上10時左右，偵查隊等已主動介入積極偵辦，並前往涉案地點調閱周邊監視器，迅速掌握相關人等到案。

警方初步瞭解，柯姓等3人與劉姓民眾日前飲酒時發生糾紛，3人聯手毆打劉男，造成劉男身體有擦挫傷等傷害，12日晚間，相關人等及家屬相約在玉里鎮圓環旁的燒烤店商談和解，席間柯姓等3人被要求下跪，劉姓民眾並動手毆打3人。

警方今天已將柯姓等4人及在場相關人等帶回，並將進一步傳喚周邊圍觀群眾釐清案情，為杜絕類似案件再次發生，將依刑法第150條妨害秩序罪函送花蓮地方檢察署偵辦。

玉里分局長林俊廷表示，為維護南區治安環境，絕不允許有黑幫分子在轄內挑戰公權力，警方為淨化治安、遏止不法，絕對依法嚴辦，並呼籲民眾，案件發生應循正當管道報警處裡，以維自身權益。