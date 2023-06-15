人妻翻保險套驚見丈夫外遇　給機會卻換他當面咆哮拉扯後牽小三離開

新北市一名人妻2020年11月中打掃家務時，在黃姓丈夫車上發現大量保險套、壯陽藥，還有旅館發票，追問之下，黃男才坦承在交友軟體上與一名廖姓女子交往。人妻看在小孩的份上願意給丈夫機會，未料丈夫仍持續跟廖女來往，甚至對她拉扯咆嘯後牽著廖女離開，人妻憤而向兩人提告侵害配偶權，新北地院判兩人須連帶賠償60萬元。

人妻主張，2020年起丈夫黃男就固定在晚上藉口去超商買咖啡、抽菸出門，女兒提醒她要注意丈夫，她不願猜忌，卻在同年11月13日打掃黃男車輛時發現大量保險套與壯陽藥，還有兩張旅館的發票，追問下黃男才坦承在交友軟體上認識廖女並交往半年餘，並向人妻道歉，人妻考量到女兒，只得同意暫時不追究。

未料兩人仍持續約會，黃男還會寄送神秘小禮物給廖女，兩人更相約高級沙灘溫泉度假村開房間，還同遊台南、台中等處，2021年8月30日人妻與兩人對峙，黃男卻對她拉扯咆嘯後牽著廖女的手、護送她離開，讓人妻對丈夫死心，因此提告侵害配偶權，請求賠償精神撫慰金200萬元。

黃男則稱，他玩交友軟體是因妻子對他冷淡、還向他稱有生理需求可向外發展找別的女人，他與廖女交往妻子皆知情，亦未加以阻止，讓他心寒不已，認為妻子並未受到精神上的痛苦；廖女則稱兩人並無踰矩行為，只是普通朋友。