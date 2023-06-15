幼兒尿檢市府挨批沒掌握 新北：今早已派人與家長聯繫

新北市某私幼餵藥案延燒，又爆出汐止同體系幼兒園家長帶去採集尿液，檢出數值20、29ng/mL，外界質疑市府沒有掌握狀況。新北教育局長張明文說，今早知道家長有疑慮後，已同步由輔導員介入一對一聯繫。

衛福部6月8日成立單一窗口，由部立台北醫院免費提供相關兒童的檢驗、後續追蹤及衍生醫療服務。因此權責單位並不在新北市，新北教育局長張明文說，家長是到部立台北醫院採檢，後續也是由部北跟家長對接，也跟家長說明數值內容，但家長仍有疑慮，今早知道家長的疑慮後，同步由輔導員介入一對一聯繫，市府也會持續跟蹤。

新北衛生局長陳潤秋說，衛福部成立專案後，部北採檢結果都有給衛生局，數據都是驗出陰性。