幼兒尿檢市府挨批沒掌握 新北：今早已派人與家長聯繫
新北市某私幼餵藥案延燒，又爆出汐止同體系幼兒園家長帶去採集尿液，檢出數值20、29ng/mL，外界質疑市府沒有掌握狀況。新北教育局長張明文說，今早知道家長有疑慮後，已同步由輔導員介入一對一聯繫。
衛福部6月8日成立單一窗口，由部立台北醫院免費提供相關兒童的檢驗、後續追蹤及衍生醫療服務。因此權責單位並不在新北市，新北教育局長張明文說，家長是到部立台北醫院採檢，後續也是由部北跟家長對接，也跟家長說明數值內容，但家長仍有疑慮，今早知道家長的疑慮後，同步由輔導員介入一對一聯繫，市府也會持續跟蹤。
新北衛生局長陳潤秋說，衛福部成立專案後，部北採檢結果都有給衛生局，數據都是驗出陰性。
國民黨議員廖先翔表示，向市府了解後，這些家長因為擔憂家中孩子，自行去部北醫院檢驗，結果出爐後，醫院有將相關數據回傳給衛生局跟教育局，但數據都是陰性，市府認為沒問題，但家長看到有數字就還是不放心，因此發臉書文，就科學結果來看，市府的確是早就有掌握好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言