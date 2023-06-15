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單車男橫越花蓮溪口遭浪襲落海　搜尋3天外海發現遺體

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮溪出海口日前有釣客通報一名扛著單車的男子遭大浪捲走，消防及海巡人員持續搜救，今天下午在花蓮溪外海1.1浬處打撈起一具男性遺體，身高約170公分，因沒有身分證明文件，身分還待確認。

花蓮縣消防局13日下午1時36分接獲釣客通報，目擊一名年約30歲、穿著黑衣的男子，扛著單車橫越吉安鄉阿美族文化村附近的出海口，要到化仁海堤，卻遭浪襲落海，連日來出動船艇、空拍機、空勤黑鷹直升機等海空同步搜救，一直沒有發現，第一二岸巡隊昨天還公布一名穿黑衣男子騎腳踏車路過的監視器畫面，懷疑就是落海者，但都沒有人通報聯繫單車男身分。

第六（花蓮）海巡隊表示，今天下午2時42分，空勤直升機在近岸處發現一具遺體，海巡隊接獲通報後，派出一艘35噸級巡防艇趕到，將這具遺體打撈上艇返港。經第一二岸巡隊司法小隊及第六海巡隊三組人員初步研判，死者為男性，著黑色上衣與黑色內褲、身高約170公分，並沒有相關身分證明文件及遺書。

第六海巡隊表示，海巡人員表示，後續報請檢察官相關，因尚無法確定死者身分，民眾如有相關線索，請撥打(03)8233781專線。也提醒民眾戲水時要留意自身安全，若沒有海上有任何危難，可撥打海巡署免付費「118」電話通報。

花蓮海巡隊今天在花蓮溪出海口外海撈起一具遺體，懷疑就是13日落海失蹤的單車男。記者王燕華／翻攝
花蓮海巡隊今天在花蓮溪出海口外海撈起一具遺體，懷疑就是13日落海失蹤的單車男。記者王燕華／翻攝
花蓮海巡隊今天在花蓮溪出海口外海撈起一具遺體，懷疑就是13日落海失蹤的單車男。記者王燕華／翻攝
花蓮海巡隊今天在花蓮溪出海口外海撈起一具遺體，懷疑就是13日落海失蹤的單車男。記者王燕華／翻攝

海巡署 花蓮 單車

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