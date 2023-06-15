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花蓮溪出海口1男子落海失聯3天 遺體尋獲

中央社／ 花蓮縣15日電

花蓮溪出海口13日下午有名年約30歲男子扛著單車橫渡溪水，遭浪襲落海，海巡人員連日持續搜尋，今天下午2時許於花蓮溪口外海1.1浬發現遺體，已打撈返港，身分仍待確認。

13日下午1時36分有民眾在花蓮溪出海口看到1名年約30歲、穿著黑衣的男子扛著單車橫越花蓮溪出海口到化仁海堤，卻遭強勁海浪襲擊落海。

花蓮縣消防局、海巡署東部分署第一二岸巡隊等單位組成搜救小組，結合空勤直升機、民間救援組織，連日進行陸海空搜尋，今天下午2時43分於花蓮溪口外海約1.1浬發現男子遺體。

海巡人員隨即打撈返港，後續相驗事宜移由花蓮海巡隊辦理，詳細身分也仍待確認。

第一二岸巡隊調閱報案前附近路口監視器，比對1名全身黑衣、戴著帽子的單車騎士疑為落海男子，公布監視器畫面讓親友可聯繫，截至今天，仍未有人出面聯繫。

花蓮 海巡署 單車

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