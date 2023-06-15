基隆再傳恐嚇引爆炸彈 警搜索碧砂漁港未發現

基隆市再傳遭安裝遙控炸彈，交通部觀光局收到郵件，恐嚇在碧砂漁港安裝5顆遙控炸彈，今天下午2時引爆，警方不敢大意立即派員搜索，直到下午2時30分結束，並未發現爆裂物。

交通部觀光局電子信箱今天收到電子郵件，內容提到5顆遙控炸彈已安裝在碧砂漁港，下午2時引爆炸彈，寄件人署名孫姓男子，還留有手機號碼，不過，記者撥打寄件人手機號碼轉語音信箱。

基隆市政府警察局上午10時50分轉報後，立即派遣第2警分局八斗子分駐所、偵查隊、正濱派出所共8名警力，以碧砂漁港內的「海洋悠遊館」為中心，針對可能藏匿爆裂物的隱蔽處，包含廁所、垃圾桶等處擴大地毯式安檢，直到下午2時30分結束，未發現可疑爆裂物，警方後續將針對發信網路IP位址持續追查。

基隆地檢署陳情信箱4月21日接獲署名劉姓民眾的恐嚇郵件，指「我們在基隆火車站北站某處安裝了5顆遙控炸彈，我們將會引爆炸彈」，台鐵旅客諮詢系統4月24日也接到恐嚇，指在基隆火車站共被安裝8顆遙控炸彈，此外，台灣銀行基隆分行5月17日接到電子郵件恐嚇，宣稱將引爆7顆炸彈後搶銀行，所幸都虛驚一場。