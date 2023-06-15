跨鄉鎮為父買晚餐 19歲男駕車自撞聯結車受傷父自責

彰化縣二水鄉陳姓男子開車到員林市為父親買晚餐，途經員集路一段時，車子偏離車道，撞上外側車道臨停臨的聯結車，聯結車毫無損壞但陳男的右車頭嚴重毀損，警方據報已調查車禍發生真正原因。

據了解，陳男的父親昨晚想吃某人氣餐飲店餐點但不願訂外送，陳男開車到員林市購買，到員集路一段時不知為何從內側車道偏向右側，撞上臨停路邊的聯結車，強勁碰撞力道讓聯結前往前滑動約一公尺，轎車往後彈，撞到對側車道旁的路燈桿，右側車頭嚴重毀損，車頭前的車牌噴到聯結車前面，幸好陳男輕微擦傷，聯結車後側被撞處和下車購物的司機都沒任何傷害。

119據報派出救護車把陳男送醫急救，警方趕到處理車禍事故現場，陳男的父親接到警方通知到場，看到轎車撞爛，相當自責也心疼兒子為了買晚餐給他食用，出門竟發生這樁車禍。